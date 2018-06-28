В России на систему электронных трудовых книжек начнут переходить с 2020 года

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что система электронных трудовых книжек начнет работать с 2020 года

Об этом он рассказал на заседании Правительства РФ. По словам премьер-министра, переход на электронные носители с бумажных будут производить поэтапно. Медведев пояснил, что в течение 2019 года нужно решить правовые и организационные вопросы. С 1 января 2020 года документы в электронном виде начнут передавать в Пенсионный фонд.

Премьер отметил, что электронные версии трудовых книжек уменьшат затраты работодателей на кадровое производство и дадут преимущество людям, работающим удаленно. Трудовые книжки нового образца будет сложнее подделать — сведения сохранятся в базе данных, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, впервые об этой инициативе правительство заговорило в 2016 году. В январе появилась информация, что разработку законопроекта об электронных трудовых книжках отложили на год.

Дмитрий Медведев Трудоустройство
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