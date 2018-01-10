Разработку законопроекта об электронных трудовых книжках отложили на год

Минэкономразвития и Минтруд планируют разработать закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений до конца 2018 года

Об этом говорится в письме Минэкономразвития на имя вице-премьера Ольги Голодец, передает «Интерфакс». Соответствующие поправки будут введены в Трудовой кодекс, решение о разработке документа было принято на заседании правительственной комиссии по использованию информационных технологий в декабре. Принять поправки планируется в первой половине 2019 года.

Как сообщали Юга.ру, сама Голодец в июне 2017 года заявляла, что рассчитывает начать переход на электронные трудовые книжки с 1 января 2018 года. Вице-премьер подчеркнула, что на рынке труда в России эта услуга очень востребована.

Впервые о возможности ввести электронные трудовые книжки Минтруд заговорил в 2016 году.

Роструд ранее заявлял, что переход на электронное делопроизводство в сфере труда должен быть добровольным. Профсоюзы считают, что электронная и бумажная трудовые книжки должны существовать параллельно.