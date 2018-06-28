В «Сочи Парке» откроется совариум

1 июля в первом тематическом парке России откроется совариум

В нем можно будет увидеть более 20 птиц редких пород. В их числе: филин, самая крупная сова России, бородатая неясыть, сипуха, ушастые совы и домовой сыч, совсем крошечная сова, а также канюк, коршун, балобан, пустельга, ястреб-тетеревятник и другие.

«Поселятся пернатые в специально оборудованных уютных домиках, построенных для них в Южной резиденции Бабы Яги на территории Заколдованного леса», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

В зоне доступа будут контактные площадки, где под присмотром орнитологов можно покормить птиц и сфотографироваться с ними. Специалисты совариума расскажут интересные факты и необычные истории о дневных и ночных пернатых хищниках, покажут, как правильно общаться с птицами разных видов.

Кроме того, в Южной резиденции Бабы Яги откроется «Дом Белочки», «хозяевами» которого станут маленькие пушистые грызуны.

Посещение совариума входит в единый входной билет «Сочи Парка».