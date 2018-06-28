В Краснодаре временно изменят пять трамвайных маршрутов

На пересечении улиц Гоголя и Коммунаров в Краснодаре временно изменят схему движения пяти трамвайных маршрутов

Изменения связаны с капремонтом путей, они коснутся трамваев № 4, 5, 8, 11 и 15, они будут действовать с 28 июня по 1 июля в ночное время — 21:00 до 5:00.

«Особо обращаем внимание пассажиров маршрута № 4 на то, что меняется направление движения. Просим быть внимательными и заранее выбирать оптимальные пути следования», — сказал замдиректора КТТУ Сергей Вершиловский.

После 21:10 трамваи № 4 будут ходить из Комсомольского микрорайона до стадиона «Кубань», а затем по маршруту № 20 — по Дмитриевской дамбе, улицам Садовой и Красных Зорь до Декабристов.

Днем 29 и 30 июня, а также 1 июля, трамвай № 4 также изменит маршрут. Вагоны с КМР отправятся по улице Коммунаров до Офицерской, затем до разворотного кольца на пересечении Колхозной и 40-летия Победы.

С 28 июня Трамваи № 5 и 8 после 22:00 будут ходить по улице Садовой, а не по Коммунаров.

Вагоны трамваев № 11 и 15 с 21:50 вместо ж/д вокзала направятся по Коммунаров до Индустриальной.

Капитальный ремонт трамвайного полотна проводят с 2009 года, он разбит на этапы. Новые рельсы укладывают вместо тех, которые отслужили более 25 лет. Также специалисты меняют специальные части пути — стрелки перевода, пересечения, крестовины.

В 2018 году планируется отремонтировать 2,5 км пути. Общая протяженность трамвайных путей в Краснодаре составляет 123,6 км, передает пресс-служба администрации города.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 25 июня по 24 июля ограничили движение машин по улице Коммунаров из-за ремонта трамвайных путей.

