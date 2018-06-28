Король Испании приедет в Москву на матч своей сборной с Россией

Король Испании Филипп VI приедет в Москву на матч ⅛ финала ЧМ

Как сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании, монарх посетит матч ⅛ финала Испания — Россия, который состоится 1 июля в 17:00 на стадионе «Лужники» в Москве.

«Его величество Филипп VI будет находиться в ложе для почетных гостей Олимпийского стадиона “Лужники” вместе с председателем Луисом Рубиалесом в будущее воскресенье, 1 июля, в столице России», — говорится в сообщении федерации футбола.