Король Испании приедет в Москву на матч своей сборной с Россией

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Король Испании Филипп VI приедет в Москву на матч ⅛ финала ЧМ

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Как сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании, монарх посетит матч ⅛ финала Испания — Россия, который состоится 1 июля в 17:00 на стадионе «Лужники» в Москве.

«Его величество Филипп VI будет находиться в ложе для почетных гостей Олимпийского стадиона “Лужники” вместе с председателем Луисом Рубиалесом в будущее воскресенье, 1 июля, в столице России», — говорится в сообщении федерации футбола.

Президент РФ Владимир Путин сказал журналистам, что пока не знает, будет ли он присутствовать на матче.

Футбол ЧМ-2018

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