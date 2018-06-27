Исландские фанаты исполнили «Катюшу» на своем языке в Ростове

В Ростове на фестивале болельщиков фанаты из Исландии на своем языке исполнили хором песню «Катюша»

Видео выступления появилось на Youtube. На сцену вышел ведущий и начал петь «Катюшу». Песню подхватили многочисленные фанаты из Исландии.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове сборная Хорватии обыграла команду Исландии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1. Исландской команде нужна была победа, чтобы рассчитывать на выход из группы, однако после проигрыша команда покинула турнир, заняв четвертую строчку в турнирной таблице группы.

Сборная Исландии впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию мундиаля. В заявку команды вошли три игрока ФК «Ростов» — Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон.

2 июля на «Ростов-Арене» состоится матч 1/8 финала. Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России.