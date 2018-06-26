Исландия проиграла Хорватии и покинула ЧМ

Ростовская область, Вся Россия, В мире

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Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Исландии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018

Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов. Счет в начале второго тайма открыл хорватский полузащитник Милан Бадель. Полузащитник исландцев Гильфи Сигурдссона сравнял счет с пенальти на 76-й минуте. Победный гол на последней минуте забил полузащитник хорватов Иван Перишич.

Сборная Хорватии набрала максимальные 9 очков и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. Хорватам предстоит сыграть в первом раунде плей-офф со сборной Дании, занявшей второе место в группе C.

Исландской команде нужна была победа, чтобы рассчитывать на выход из группы, однако после проигрыша команда покидает турнир, заняв четвертую строчку в турнирной таблице группы.

Со второго места в группе, набрав 4 очка, в плей-офф вышла команда Аргентины, обыгравшая Нигерию со счетом 2:1 в Санкт-Петербурге. Аргентинцы сыграют в первом раунде плей-офф со сборной Франции — победителем группы С.

Напомним, сборная Исландии впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию мундиаля. В заявку команды вошли три игрока ФК «Ростов» — Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон. 

Как сообщали Юга.ру, во время ЧМ исландцы базировались в Геленджике.

Футбол ЧМ-2018

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