Исландия проиграла Хорватии и покинула ЧМ

Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Исландии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018

Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов. Счет в начале второго тайма открыл хорватский полузащитник Милан Бадель. Полузащитник исландцев Гильфи Сигурдссона сравнял счет с пенальти на 76-й минуте. Победный гол на последней минуте забил полузащитник хорватов Иван Перишич.

Сборная Хорватии набрала максимальные 9 очков и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. Хорватам предстоит сыграть в первом раунде плей-офф со сборной Дании, занявшей второе место в группе C.

Исландской команде нужна была победа, чтобы рассчитывать на выход из группы, однако после проигрыша команда покидает турнир, заняв четвертую строчку в турнирной таблице группы.

Со второго места в группе, набрав 4 очка, в плей-офф вышла команда Аргентины, обыгравшая Нигерию со счетом 2:1 в Санкт-Петербурге. Аргентинцы сыграют в первом раунде плей-офф со сборной Франции — победителем группы С.