В кабинете главы Карачаево-Черкесии начались обыски — СМИ

В Доме правительства Карачаево-Черкесии 27 июня начались обыски

Издание «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обыски проходят в кабинете главы республики Рашида Темрезова, а также в кабинетах других чиновников.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Конгресс Карачаевского народа» выразила недоверие главе республики. Инициативная группа обратилась за помощью к президенту России.