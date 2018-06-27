В кабинете главы Карачаево-Черкесии начались обыски — СМИ
Карачаево-Черкесия Оксана Васильченко
В Доме правительства Карачаево-Черкесии 27 июня начались обыски
Издание «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обыски проходят в кабинете главы республики Рашида Темрезова, а также в кабинетах других чиновников.
Ранее сообщалось, что общественная организация «Конгресс Карачаевского народа» выразила недоверие главе республики. Инициативная группа обратилась за помощью к президенту России.
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