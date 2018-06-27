В кабинете главы Карачаево-Черкесии начались обыски — СМИ

Карачаево-Черкесия

Распечатать

В Доме правительства Карачаево-Черкесии 27 июня начались обыски

Издание «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обыски проходят в кабинете главы республики Рашида Темрезова, а также в кабинетах других чиновников.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Конгресс Карачаевского народа» выразила недоверие главе республики. Инициативная группа обратилась за помощью к президенту России.

Черкесск Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В конце рабочей недели на Кубань придут дожди и жара до 40 °С
В Краснодаре нашли двух пропавших воспитанниц детского дома
В Карачаево-Черкесии открыли еще один корпус республиканского онкоцентра
Исландские фанаты исполнили «Катюшу» на своем языке в Ростове
В кабинете главы Карачаево-Черкесии начались обыски — СМИ
Ростовские дайверы нашли картины Айвазовского на борту теплохода, затонувшего более века назад

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале