Ростовские дайверы нашли картины Айвазовского на борту теплохода, затонувшего более века назад

Ростовская область, Крым

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Ростовские дайверы в Крыму обнаружили на борту затонувшего парохода «Генерал Коцебу» десятки картин, принадлежавших, предположительно, кисти Ивана Айвазовского

Корабль потерпел крушение 6 апреля 1895 года в западной оконечности Крымского полуострова. Пароход нашли около десяти лет назад, но детально изучать его начали только сейчас. В экспедиции участвовала команда дайверов из Ростова.

«Это первый российский корабль, который прошел Суэцкий канал, и Айвазовского отправляли специально запечатлеть прохождение этого канала. Ему там очень понравилось, и после этого возникла целая серия картин, посвященная Египту. Поскольку художник очень долго находился на этом корабле — жил на нем, то эксперты считают, что найденные полотна могут принадлежать кисти мастера. Он всегда оставлял наброски и картины на кораблях, на которых ходил», — рассказал руководитель Русской подводно-исследовательской экспедиции Роман Дунаев ИА «Дон 24».

Пароход «Генерал Коцебу» находится на глубине 40 метров. Сейчас решается вопрос финансирования дальнейших экспедиций и подъема находок со дна Черного моря.

Черное море Экспедиции
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