На Кубани женщина пыталась задушить двухлетнего ребенка за схожесть с отцом

Краснодарский край

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В Успенском районе женщина пыталась задушить своего двухлетнего сына из-за того, что он похож на отца

Женщина была осуждена за попытку задушить своего двухлетнего сына. Ей показалось, что ребенок похож на отца, с которым она в разводе. Женщину лишили родительских прав и наложили обязательство выплачивать алименты, которое она игнорирует.

Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, инцидент произошел несколько лет назад, а сейчас женщину судят по по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».  Материалы дела переданы в суд. Женщина получила шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Преступления против детей Судебные приставы Успенский район
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