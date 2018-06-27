На Кубани женщина пыталась задушить двухлетнего ребенка за схожесть с отцом

В Успенском районе женщина пыталась задушить своего двухлетнего сына из-за того, что он похож на отца

Женщина была осуждена за попытку задушить своего двухлетнего сына. Ей показалось, что ребенок похож на отца, с которым она в разводе. Женщину лишили родительских прав и наложили обязательство выплачивать алименты, которое она игнорирует.

Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, инцидент произошел несколько лет назад, а сейчас женщину судят по по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Материалы дела переданы в суд. Женщина получила шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.