В Адыгее открыли первую в стране магистратуру по современной теории игр

В Адыгейском государственном университете открыт прием в магистратуру факультета математики и компьютерных наук по программе «Современная теория игр»

Как отметил профессор МФТИ Алексей Савватеев, магистратуры по теории игр нет ни в одном вузе страны. В Адыгее она открыта благодаря работе в АГУ Кавказского математического центра, созданного совместно с МФТИ.

«Это первая в практике российских вузов магистерская программа по разделу математической экономики, изучающей решение конфликтов между игроками и оптимальность их стратегий. Конфликт может относиться к разным областям человеческого интереса — экономике, социологи, политологии, биологии, кибернетике и военному делу», — отметили в Адыгейском госуниверситете.