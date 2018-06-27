В Адыгее открыли первую в стране магистратуру по современной теории игр

Адыгея

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В Адыгейском государственном университете открыт прием в магистратуру факультета математики и компьютерных наук по программе «Современная теория игр»

Вести занятия в магистратуре будут ученые Московского физико-технического института (МФТИ).

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Как отметил профессор МФТИ Алексей Савватеев, магистратуры по теории игр нет ни в одном вузе страны. В Адыгее она открыта благодаря работе в АГУ Кавказского математического центра, созданного совместно с МФТИ.

«Это первая в практике российских вузов магистерская программа по разделу математической экономики, изучающей решение конфликтов между игроками и оптимальность их стратегий. Конфликт может относиться к разным областям человеческого интереса — экономике, социологи, политологии, биологии, кибернетике и военному делу», — отметили в Адыгейском госуниверситете.

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