В Адыгее во время драки погиб 20‑летний житель Майкопа
Адыгея Оксана Васильченко
В Адыгее от травм, полученных в результате драки, в республиканской больнице 25 июня скончался 20-летний местный житель
По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего парня. В отношении него возбудили уголовное дело.
В пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея сообщили, что между парнями ранее сложились неприязненные отношения, которые переросли в драку. Она произошла 24 июня в 17:30 в безлюдном месте.
Сейчас по уголовному делу проводят следственные действия. Устанавливают обстоятельства случившегося.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.