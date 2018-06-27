В Адыгее во время драки погиб 20‑летний житель Майкопа

В Адыгее от травм, полученных в результате драки, в республиканской больнице 25 июня скончался 20-летний местный житель

По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего парня. В отношении него возбудили уголовное дело.

В пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея сообщили, что между парнями ранее сложились неприязненные отношения, которые переросли в драку. Она произошла 24 июня в 17:30 в безлюдном месте.

Сейчас по уголовному делу проводят следственные действия. Устанавливают обстоятельства случившегося.