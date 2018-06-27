В Ростове и Аксае из-за сообщений о минировании эвакуировали больше десяти гостиниц

Ростовская область

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В ночь с 26 на 27 июня были эвакуированы гостиницы в Ростове и в Аксае, в которых проживают болельщики, приехавшие на матчи чемпионата мира по футболу

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, 26 июня в полицию поступили звонки о минировании нескольких гостиниц. Специалисты обследовали объекты и не обнаружили опасных предметов.

Сейчас все гостиницы работают в штатном режиме. Полиция ищет людей, сообщивших о минировании.

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