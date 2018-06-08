«Агрокомплекс им. Ткачева» заморозил строительство молочного кластера в Ростовской области

«Агрокомплекс им. Ткачева» заморозил проект строительства молочного кластера в Ростовской области, объем инвестиций оценивался в 45 млрд рублей

Как писали Юга.ру, «Агрокомплекс им. Ткачева» планировал открывать новые фермы и заводы в Ростовской области. Инвестор прорабатывал возможность размещения на территории Ростовской области молочного кластера, восьми молочных ферм и завода по переработке молока. Объем инвестиций оценивался в 45 млрд рублей.

О заморозке проекта рассказал газете «Коммерсантъ-Юг» 8 июня директор предприятия Евгений Хворостина. «Компания сейчас не рассматривает проект в связи с изменениями цен на рынке сырья», — подчеркнул он.

Компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» связана с семьей бывшего губернатора Краснодарского края, бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева: ее головное предприятие находится в Выселковском районе, где живет семья Ткачевых; предприятие носит имя своего основателя, отца бывшего министра.

Холдинг объединяет более 60 компаний, занимающихся различными отраслями сельского хозяйства. В последние три года «Агрокомплекс» увеличивал активы, покупая перерабатывающие предприятия и земли на Юге России. Сегодня холдинг входит в число крупнейших землевладельцев страны.