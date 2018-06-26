«ВКонтакте» откроет офис в Сочи

Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила об открытии офиса для разработчиков в Сочи

В новом представительстве, которое заработает уже в июле, сотрудники компании займутся внутренними интенсивами, а также будут работать с одаренными детьми, в том числе — студентами образовательного центра «Сириус». Для стажеров они будут проводить лекции и мастер-классы, а в качестве практики предложат решать различные задачи соцсети.

Вначале офис будет функционировать в тестовом режиме, а спустя некоторое время перейдет на стандартный режим, передает vc.ru.

Штаб-квартира «ВКонтакте» расположена в центре Санкт-Петербурга — в историческом здании Дом компании «Зингер». Также представительство компании есть в Москве.