Под Анапой с помощью самолета-амфибии потушили пожар в лесничестве

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в лесничестве возле Анапа

Сообщение о задымлении на территории лесничества поступило днем 26 июня. Из-за того, что место было труднодоступным для наземного транспорта, на место вылетели вертолет Ми-8 и самолет Бе-200, передает «Интерфакс».

По информации «Кубань 24», огонь потушили около 19 часов. Площадь пожара составила несколько гектаров, огонь быстро распространялся из-за ветра.

Причины возгорания устанавливаются.