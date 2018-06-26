Под Анапой с помощью самолета-амфибии потушили пожар в лесничестве

Краснодарский край

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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в лесничестве возле Анапа

Сообщение о задымлении на территории лесничества поступило днем 26 июня. Из-за того, что место было труднодоступным для наземного транспорта, на место вылетели вертолет Ми-8 и самолет Бе-200, передает «Интерфакс»

По информации «Кубань 24», огонь потушили около 19 часов. Площадь пожара составила несколько гектаров, огонь быстро распространялся из-за ветра.

Причины возгорания устанавливаются.

Анапа Пожары
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