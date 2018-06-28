Дима Билан даст бесплатный концерт в Краснодаре

В Краснодаре 30 июня в честь дня рождения Мегацентра «Красная Площадь» состоится бесплатный концерт Димы Билана

Гостей мегацентра ждет праздничная программа. «Красная Площадь» подарит квартиру и бесплатный концерт Димы Билана.

С 15:00 в центральном атриуме начнется шоу-программа. Настроение гостям будут дарить аниматоры и танцевальные перфомансы. На аллее славы мегацентра состоится закладка именной звезды Димы Билана, сообщили в службе маркетинга Мегацентра «Красная Площадь».

В 19:00 праздник продолжится на большой сцене перед Мегацентром «Красная Площадь», на парковке напротив кафе «Макдоналдс». Гостей праздника ждет выступление кавер-группы Friends, шоу канатоходцев, а в 20:00 — заключительный этап акции «День рождения» Мегацентра «Красная Площадь». Главным призом станет квартира в Краснодаре.

В 22:00 начнется бесплатный концерт Димы Билана. Праздник завершится фейерверком.