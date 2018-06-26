На Дону двух экс-полицейских обвиняют в пытках подростка

В Сальске Ростовской области полицейских обвинили в пытках подростка элекрошоком

Городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника и старшего оперуполномоченного территориального отдела уголовного розыска.

Следствие полагает, что 22 февраля 2018 года, чтобы добиться признательного показания от подростка в совершении преступления, двое полицейских нанесли юноше удары электрошоком.

Уголовное дело по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) направлено в Сальский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.