Офтальмохирурги «Три-З» расскажут онлайн о современных методах коррекции зрения

Федеральная сеть современных офтальмологических центров «Три-З» 28 июня организует вебинар «Клуб коррекции зрения: Digital»

Участникам расскажут онлайн о современных технологиях коррекции зрения. «Клуб коррекции зрения: Digital» представляет собой образовательный проект. Он позволяет информировать население о возможности сделать коррекцию зрения в клинике «Три-З» и избавиться от очков и контактных линз. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте и подключиться к трансляции в день проведения мероприятия, сообщили в пресс-службе компании.

С 19:00 до 20:00 в режиме онлайн офтальмохирург, кандидат медицинских наук Александр Бойко и офтальмохирург Ирина Бобрышева расскажут о современных методах коррекции зрения, а также лично ответят на все вопросы участников. Отмечается, что в клинике «Три-З» представлены современные технологии коррекции, позволяющие вернуть зрение пациентам даже с высокой степенью близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

«Для пациента важно понимать, в чем особенность того или иного заболевания и как проводится его лечение в "Три-З". На базе клиник много лет действует "Клуб коррекции зрения". Люди с нарушениями рефракции могут узнать о популярных методах коррекции зрения, задав интересующие вопросы хирургу. Такие встречи помогают пациентам избавиться от страхов и убедиться, что современные технологии эффективны и максимально безопасны. Благодаря новейшим средствам коммуникации, пациенты могут получить важную информацию от квалифицированных специалистов в любом удобном месте», — сказала медицинский директор группы компаний «Три-З» Инна Злотникова.

В рамках вебинара проведут розыгрыш скидки в 50% на операцию по современной технологии коррекции зрения ReLEx SMILE. Для участия в розыгрыше необходимо заполнить форму регистрации. Затем нужно поделиться записью о розыгрыше на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram или «Одноклассники» и не удалять ее до 28 июня. Победителя определят среди зарегистрировавшихся, которые в момент проведения мероприятия будут участвовать в трансляции, c помощью генератора случайных чисел.

Всем участникам предоставят скидку в 50% на рефракционную диагностику зрения в клинике «Три-З» Краснодара.