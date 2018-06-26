Пострадавшие от ЧС смогут не платить пошлины при восстановлении документов

Согласно поправкам в налоговый кодекс, пострадавшим в результате катастроф можно будет не платить пошлины за восстановление документов

Россиян освободят от уплаты госпошлины за восстановление документов, если они были утрачены или пришли в негодность из-за чрезвычайной ситуации — например, в результате наводнения или взрыва газа. Такие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, передают «Известия».

Сейчас граждане освобождены от уплаты госпошлины только за восстановление российского паспорта, утраченного в результате ЧС. Чрезвычайными ситуациями признаются, например, взрыв газа в жилом доме, падение самолета, наводнение или землетрясение. Однако после таких случаев в негодность, как правило, приходят не только гражданские паспорта, но документы на машину и недвижимость, водительские права, свидетельства о браке и рождении детей, загранпаспорта. Пошлины за их оформление составляют от 350 до 3500 рублей, а восстановление полного комплекта документов на семью может обойтись в сумму порядка 10 тыс. рублей и более.

По данным МЧС, за девять месяцев 2017 года в России было зафиксировано 117 техногенных чрезвычайных ситуаций и 44 природные чрезвычайные ситуации, общее число пострадавших превысило 13,8 тыс. человек.