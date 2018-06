В Адыгее решили открыть магазины атрибутики майкопского ФК «Дружба»

На территории стадиона сегодня вас ожидает очень много приятного . Начиная от продаж нашей атрибутики, программок к матчу, вымпелов, так и заканчивая продажей продуктов питания: Поп-корн Мороженое Сладкая газированная вода Шашлык. Так же вам будут доступны сувениры для детей. Приятного времяпровождения

A post shared by Футбольный Клуб ''Дружба'' (@fc_druzhba) on Apr 14, 2018 at 6:02am PDT