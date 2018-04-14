В Адыгее решили открыть магазины атрибутики майкопского ФК «Дружба»

На заседании совета при главе Адыгеи по развитию физкультуры и спорта обсудили меры по развитию майкопского футбольного клуба «Дружба» и привлечению внимания болельщиков

В качестве одной из форм поддержки команды предложено открыть фирменные торговые точки по продаже спортивной атрибутики ФК «Дружба».

«В первую очередь, как и любой элемент брендирования, она дает необходимую узнаваемость клубу. Это особенно нравится болельщикам, предпочитающим подчеркивать свою принадлежность к определенному клубу. Нам необходимо сделать все, чтобы бренд "Дружба" стал визитной карточкой и предметом гордости Адыгеи», — сказал главный тренер команды Софербий Ешугов.

По мнению специалистов, есть предпосылки для повышения престижа ФК «Дружба», который был чемпионом России в 1968 году и вышел в полуфинал кубка России в 1992 году. В этом году команда закончила выступление в сезоне-2017/18 в первенстве Профессиональной футбольной лиге зоны «Юг», заняв шестое место в турнирной таблице. Специалисты связали успехи команды с правильным кадровым решением о назначении Софербия Ешугова главным тренером «Дружбы».

Глава Адыгеи подчеркнул, что для закрепления и развития успеха «Дружбы» важно перенимать опыт подготовки кадрового резерва, реализуемый в футбольных клубах Краснодарского края, своевременно заключать контракты с новыми игроками, пополняющими команду из республиканской спортшколы.

Серьезное внимание также необходимо уделить внебюджетным источникам финансирования команды. Кроме того, в новом сезоне необходимо продолжить информационную работу по привлечению внимания к футбольным матчам. 2 июля на республиканском стадионе состоится товарищеский матч между «Дружбой» и «Краснодаром».

Предложено также скорректировать дорожную карту по развитию футбола, предусмотреть материальное стимулирование тренерского состава, проведение ежегодных конкурсов «Лучший детский тренер Адыгеи». Отдельно внимание планируют уделить развитию массового и студенческого футбола в рамках республиканских, городских и районных кубков.