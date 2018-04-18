Майкопская «Дружба» впервые за много лет поднялась в турнирной таблице на пять мест

ФК «Дружба» в турнирной таблице ПФЛ зоны «Юг» второго дивизиона в текущем сезоне чемпионата России поднялся с десятого на пятое место

Об этом доложил главе Адыгеи Мурату Кумпилову председатель спроткомитета республики Мурат Дагужиев, связав успехи команды с правильным кадровым решением о назначении главным тренером ФК «Дружба» Софербия Ешугова. По его словам, в прошедших семи играх чемпионата ФК «Дружба» выиграл 5 матчей, две сыграл вничью. До 20 мая предстоят еще 6 игр, из которых три — на домашнем поле.

«Успехи команду воодушевили, сплотили. Наши футболисты почувствовали вкус победы. Сейчас стоит задача выиграть каждую из оставшихся игр. Все соперники серьезные, особенно ожидаем высокий накал игр с «СКА Ростов-на-Дону», «Краснодар 2», «Черноморец», «Афипс». Планка перед ФК «Дружба» поставлена высокая, но достигать ее нужно», — отметил Софербий Ешугов.

Тренер также сообщил, что сегодня в дублирующий состав команды входит 20 человек. Они являются главным резервом для основного состава, в котором играют 22 футболиста, из них 12 человек — жители республики. В команде создан баланс из опытных и перспективных спортсменов, есть лидеры, которые определят стиль игры.

Глава Адыгеи пожелал успеха футболистам в предстоящих матчах. Руководству спорткомитета и клуба предложено также рассмотреть варианты стимулирования перспективных молодых игроков для создания кадрового резерва.

«Мы ожидаем от ФК "Дружба" новых побед, вовлечения в занятия футболом большего числа юных спортсменов. В результате возрастет интерес к команде у жителей республики, появятся свои фан-клубы. Они также могут стать одним из стимулирующих факторов для наших футболистов. Важно сделать все, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Там должна кипеть жизнь, и каждая игра превращаться в настоящий спортивный праздник», — подчеркнул Мурат Кумпилов.