«Военное Сколково» с детскими лагерями построят в Анапе

В Анапе построят технополис «Эра», в котором планируется воспитывать элиту российской армии

Детей будут «воспитывать в духе патриотизма» и готовить к поступлению в вузы сразу на несколько специальностей, связанных с оборонным сектором. На базе комплекса планируют создать четыре сводные научные роты, в каждой из которых будет по два научных взвода. Студенты выпускных курсов, которые захотели пройти службу в научной роте, смогут проводить там исследования по темам дипломов и магистерских диссертаций, сообщает РБК.

Министр обороны Сергей Шойгу утвердил концепцию создания «Эры» 18 декабря 2017 года на период до 2020 года. Концепция есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник издания в Минобороны. В начале 2018 года макет технополиса показали Владимиру Путину.