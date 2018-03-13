«Военное Сколково» с детскими лагерями построят в Анапе
В Анапе построят технополис «Эра», в котором планируется воспитывать элиту российской армии
Детей будут «воспитывать в духе патриотизма» и готовить к поступлению в вузы сразу на несколько специальностей, связанных с оборонным сектором. На базе комплекса планируют создать четыре сводные научные роты, в каждой из которых будет по два научных взвода. Студенты выпускных курсов, которые захотели пройти службу в научной роте, смогут проводить там исследования по темам дипломов и магистерских диссертаций, сообщает РБК.
Министр обороны Сергей Шойгу утвердил концепцию создания «Эры» 18 декабря 2017 года на период до 2020 года. Концепция есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил источник издания в Минобороны. В начале 2018 года макет технополиса показали Владимиру Путину.
Финансировать технополис военное ведомство предполагает за счет бюджета. При этом в концепции говорится, что в период с 2019 по 2020 год будет создан Фонд развития технополиса, задача которого — «привлечение дополнительных средств» для строительства объектов инфраструктуры технополиса.
Согласно базе данных СПАРК, технополис «Эра» будет расположен на территории санатория «Юность», который принадлежит МВД (г. Анапа, Пионерский проспект, д. 28). Начальником военного инновационного технополиса «Эра» назначен бывший замдиректора Рособоронзаказа, заместитель председателя военно-научного комитета Вооруженных сил Федор Дедус.
Как сообщали Юга.ру, о том, что Минобороны работает над созданием современного высокотехнологичного военного технополиса, стало известно в сентябре 2017 года.
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