В Адыгее к 1030-летию Крещения Руси проведут масштабные таинства крещения

В Адыгее с 29 июня по 13 августа проведут цикл мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси

Запланированы массовые таинства крещения и участие в единовременном перезвоне православных храмов и монастырей России и стран СНГ. В храмах республики организуют торжественное перенесение иконы святого равноапостольного великого князя Владимира. Ее написали к 1025-летию Крещения Руси. Икона постоянно пребывает в Свято-Михайло-Афонской Закубанской мужской общежительной пустыни поселка Победа Майкопского района.

«В Свято-Троицком кафедральном соборе торжественная встреча святыни состоится 27 июля в 9:30. Также в этот день в храмах епархии состоятся крещения. Массовое таинство крещения пройдет в Свято-Никольском храме поселка Тульского, Свято-Успенском храме хутора Гавердовского, храме святых равноапостольных царей Константина и Елены села Еленовского, в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона поселка Нового», — рассказали в Майкопской и Адыгейской епархии.

В день празднования 1030-летия Крещения Руси, 28 июля, в Свято-Троицком кафедральном соборе и во всех храмах епархии пройдет торжественная божественная литургия с молебном и крестным ходом. В 12:00 во всех храмах епархии совершат 15-минутный колокольный звон в ознаменование праздника. Волна единовременного перезвона объединит православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, сообщили в епархии.

В рамках празднования состоятся круглые столы, дискуссии, семинары, велосипедная экскурсия по храмам города Майкопа.