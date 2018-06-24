В центре Нальчика на фонтане включили песни группы «Ленинград» с нецензурной лексикой

Кабардино-Балкария

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В Нальчике на фонтане у правительства Кабардино-Балкарии включили песни группы «Ленинград»

Горожане услышали нецензурную версию песни «Экспонат». Сотрудники мэрии Нальчика извинились перед гостями и жителями Кабардино-Балкарии за инцидент.

В администрации заявили, что по факту проводят проверку. Сейчас идет служебное разбирательство. На время проверки от работы отстранили сотрудника, который отвечал за музыкальное сопровождение фонтана. Также изъяли компьютеры и электронные носители, с помощью которых запускали музыку.

В мэрии пояснили, что городское управление культуры теперь составит собственный плейлист, который будет звучать на площади Согласия, сообщает «Регион online».  

Нальчик
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