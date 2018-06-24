На сочинском стадионе «Фишт» на матче Германия — Швеция установили новый рекорд числа зрителей

На футбольный матч Германия — Швеция на сочинский стадион «Фишт» пришли 44,2 тыс. болельщиков

Посмотреть на игру также приехали президент ФИФА Джанни Инфантино, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

«Атмосфера на "Фиште" была жаркая. Игра, как весь чемпионат мира по футболу, прошла на высшем уровне. Сейчас на стадионе, во всем Сочи — десятки тысяч счастливых людей. Это настоящий праздник футбола», — сказал Кондратьев.

Следующий матч на сочинском «Фиште» состоится 26 июня. В этот день Австралия сыграет с Перу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.