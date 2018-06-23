Мексика обыграла Южную Корею в матче ЧМ

Ростовская область, Вся Россия, В мире

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Сборная Мексики по футболу обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018

Встреча, прошедшая на «Ростов-Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

Карлос Вела открыл счет с пенальти в середине первого тайма, на 66-й минуте Хавьер Эрнандес увеличил преимущество. В дополнительное время корейцы отыграли один мяч благодаря голу Сон Хын Мина.

По итогам двух туров Мексика набрала 6 очков и возглавила группу F, у корейцев ноль баллов. Соперники по группе — Германия и Швеция встретятся в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи.

Как сообщали Юга.ру, на этот матч власти Ростова ожидали рекордное число болельщиков — он стал одним из самых популярных у фанатов.

На стадионе сегодня присутствовали 43 472 зрителя — это новый рекорд посещаемости «Ростов-Арены».

Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена» Футбол ЧМ-2018

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