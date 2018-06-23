Мексика обыграла Южную Корею в матче ЧМ
Сборная Мексики по футболу обыграла команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018
Встреча, прошедшая на «Ростов-Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.
Карлос Вела открыл счет с пенальти в середине первого тайма, на 66-й минуте Хавьер Эрнандес увеличил преимущество. В дополнительное время корейцы отыграли один мяч благодаря голу Сон Хын Мина.
По итогам двух туров Мексика набрала 6 очков и возглавила группу F, у корейцев ноль баллов. Соперники по группе — Германия и Швеция встретятся в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи.
#MEX 2 partidos - 6 puntos #MEX equipo hoy de 1/8 si...#SWE gana o empata con #GER#KORMEX #Rusia2018 pic.twitter.com/Y87UuG833Y— Copa Mundial FIFA �� (@fifaworldcup_es) June 23, 2018
Как сообщали Юга.ру, на этот матч власти Ростова ожидали рекордное число болельщиков — он стал одним из самых популярных у фанатов.
На стадионе сегодня присутствовали 43 472 зрителя — это новый рекорд посещаемости «Ростов-Арены».
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