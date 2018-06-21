На матче между Мексикой и Южной Кореей в Ростове ожидается рекордное количество болельщиков

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев заявил на пресс-конференции 21 июня, что матч между сборными Мексики и Южной Кореи, который пройдет в Ростове 23 июня, станет самым популярным и многочисленным

«Пока самая многочисленная армия болельщиков в Ростове была из Бразилии и Уругвая. Но матч между Мексикой и Южной Кореи, по нашим данным, станет самым популярным. Больше всего болельщиков приедут в Ростов именно на него. Ожидается, что матч посетит президент Южной Кореи», — рассказал Кушнарев.

Он отметил, что на все матчи в Ростове было продано более 100 тысяч билетов иностранцам.

Как писали Юга.ру, рекорд посещаемости на стадионе «Ростов-Арена» был установлен 17 июня на матче чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии. На матче было более 43 тыс. зрителей.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Ростов-Арена» примет еще три матча мундиаля: Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня) и матч 1/8 финала (2 июля).