Игроки сборной Дании сыграли в мяч на пляже Анапы с местными жителями
В свой выходной игроки сборной Дании по футболу прогулялись по Анапе и сыграли на пляже в мяч с местными жителями
Датчане прибыли в Россию 12 дней назад, тренировались на ежедневной основе и провели уже два матча — с 16 июня с Перу (1:0) и 21 июня с Австралией (1:1). 23 июня главный тренер сборной Оге Харейде предоставил своей команде выходной.
Видео с пляжа опубликовал вратарь команды Каспер Шмейхель. В сториз он также выложил кадры, как члены сборной гуляют по городу и поблагодарил местных жителей за поддержку.
Как сообщали Юга.ру, датчане выбрали Анапу в качестве базы на время чемпионата мира по футболу. Они поселились в поселке Витязево в четырехзвездочном отеле Beton Brut в 700 метрах от берега Черного моря, а тренировки проходят на стадионе «Понтос».
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