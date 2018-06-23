Игроки сборной Дании сыграли в мяч на пляже Анапы с местными жителями

В свой выходной игроки сборной Дании по футболу прогулялись по Анапе и сыграли на пляже в мяч с местными жителями

Датчане прибыли в Россию 12 дней назад, тренировались на ежедневной основе и провели уже два матча — с 16 июня с Перу (1:0) и 21 июня с Австралией (1:1). 23 июня главный тренер сборной Оге Харейде предоставил своей команде выходной.

Видео с пляжа опубликовал вратарь команды Каспер Шмейхель. В сториз он также выложил кадры, как члены сборной гуляют по городу и поблагодарил местных жителей за поддержку.