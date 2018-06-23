На винзаводе под Дербентом погибли два рабочих
Двое рабочих винзавода в селе Сабнова в Дагестане погибли, предположительно, от отравления неизвестным газом
Инцидент произошел 22 июня. Тела мужчины и женщины были обнаружены в резервуаре для хранения винного сусла.
«По предварительным данным, во время чистки резервуара, предположительно, от отравления неизвестным газом погибли двое рабочих винзавода», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.
Причина смерти рабочих устанавливаются, проводится доследственная проверка.
Источник в правоохранительных органах ТАСС уточнил, что предприятие производит винный уксус, вино и сок. По его словам, во время чистки резервуара одной из сотрудниц стало плохо, коллега попытался ей помочь, но затем плохо стало и ему.
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