На винзаводе под Дербентом погибли два рабочих

Двое рабочих винзавода в селе Сабнова в Дагестане погибли, предположительно, от отравления неизвестным газом

Инцидент произошел 22 июня. Тела мужчины и женщины были обнаружены в резервуаре для хранения винного сусла.

«По предварительным данным, во время чистки резервуара, предположительно, от отравления неизвестным газом погибли двое рабочих винзавода», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Причина смерти рабочих устанавливаются, проводится доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах ТАСС уточнил, что предприятие производит винный уксус, вино и сок. По его словам, во время чистки резервуара одной из сотрудниц стало плохо, коллега попытался ей помочь, но затем плохо стало и ему.