В Севастополе снесут недостроенную многоэтажную гостиницу

Крым

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Арбитражный суд Севастополя оставил без изменения решение суда первой инстанции о сносе недостроенного отеля в Балаклаве, который возводили незаконно

Ранее суд признал самовольными постройками недостроенные девяти-, семи- и шестиэтажные здания, расположенные на Таврической набережной, 23. Они находятся на участке площадью 3,4 тыс. кв. метров. Уточняется, что часть территории площадью 602 кв. метра является государственной собственностью Севастополя.

Собственник недостроенного гостиничного комплекса направил жалобу на решение суда. Апелляцию оставили без удовлетворения. Ответчик должен снести самовольные постройки за собственный счет в течение трех месяцев, сообщает «Интерфакс».

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