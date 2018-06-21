Генподрядчик «Ростов-Арены» построит на Левбердоне жилой комплекс

Компания «Крокус Интернэшнл» после ЧМ-2018 начнет строительство жилого комплекса площадью 26 гектаров на Левом берегу Дона

Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев на пресс-конференции. Заявка на строительство компанией, ранее занимавшейся постройкой стадиона ЧМ-2018 «Ростов-Арена», уже подана.

«Подготовительные работы начнутся сразу после окончания чемпионата мира по футболу. Ранее заниматься этим вопросом мы не могли, так как из-за матчей мундиаля мы не могли себе позволить держать там строительную технику и вести активную стройку», — цитирует Кушнарева 161.ru.

Сейчас, уточнил мэр, разрабатываются несколько проектов застройки. Как передает «Коммерсантъ», компания собирается там же построить экспоцентр.

Также, по словам Кушнарева, в левобережной зоне появится новый спортивный комплекс площадью 2 га, включающий в себя гандбольный дворец.

Глава города уточнил, что строительство жилого комплекса и дворца входит в программу развития левого берега донской столицы.