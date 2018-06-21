В Дагестане приготовят самые длинные в мире шашлык и шаурму

В Махачкале 23-24 июня пройдет фестиваль Sunny Fest, на котором будут приготовлены самые длинные в мире шашлык и шаурма — 255 и 20 метров соответственно

Мероприятие, посвященное лету, семейным ценностям, здоровому образу жизни и творчеству, пройдет в парке 50 лет Октябрьской революции (Собачий парк). Запланированы конкурсы с призами, концерт, просмотр семейных фильмов, мастер-классы и шоу-программа.

«Участники мероприятия будут соревноваться в приготовлении самых больших в России шашлыка и шаурмы, которые затем будут претендовать на включение в Книгу рекордов России и мира», — цитирует «Интерфакс» сообщение ассоциации шашлычников России.

Ранее самый большой в мире шашлык приготовили в Московской области, он был длиною 204 метра. Дагестанцы намерены побить этот рекорд.