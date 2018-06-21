Мексику и Сербию оштрафовали за поведение фанатов на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала федерации Мексики и Сербии за поведение болельщиков их сборных на матчах ЧМ

Как сообщали Юга.ру, в отношении Федерации футбола Мексики ФИФА возбудила дело после матча сборной страны против команды Германии. Во время встречи фанаты выкрикивали кричалки гомофобного содержания, касающиеся мужчин-проституток, в адрес немецкого вратаря Мануэля Нойера.

За это Федерацию футбола Мексики оштрафовали на 10 тыс. швейцарских франков (около 8700 евро). ФИФА предупредила Мексику, что в случае повторного нарушения их ждет новое наказание. При этом мексиканских фанатов еще в ноябре предупреждали о недопустимости подобного поведения.

Также ФИФА на оштрафовала на такую же сумму Футбольный союз Сербии за «демонстрацию оскорбительного баннера политического содержания» сербскими фанатами на матче против Коста-Рики.