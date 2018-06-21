Власти Кубани разработают новую транспортную схему северо-восточной части Краснодара

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что сейчас разрабатывают новую транспортную схему северо-восточной части Краснодара

Об этом он рассказал на заседании по вопросам градостроительной деятельности на территории Краснодарского края, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. Участники совещания обсудили развитие поселков Знаменского и Новознаменского.

«Это главный резерв застройки города. Но прежде чем здесь появятся новые жилые комплексы, будут решать проблемы, связанные с логистикой и плотным движением по трассе М4 "Дон"», — сказал глава края.

Алексеенко уточнил, что новая транспортная схема северо-восточной части Краснодара охватит около 2 тыс. га.

«Это перспективная магистральная дорога, она будет одним из главных въездных маршрутов и даст развитие пригородным поселкам», — пояснил вице-губернатор.

Планируется, что сначала снимут нагрузку с двух выходов на магистраль М4 «Дон» — улицы Уральской и двухполосной дороги через поселок Индустриальный. Для этого создадут дублеры этих дорог: на улице Тихорецкой до транспортной развязки у поселка Лорис.

Затем предусмотрено расширение сети дорог в районе поселков Плодородный и Краснодарский с выходом на улицу Милютинскую через 1 Мая и Российскую. Таким образом, создадут непрерывную городскую магистраль восток — запад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.