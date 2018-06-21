На Ставрополье мужчину заподозрили в развращении девочки в интернете

В Ставропольском крае возбудили дело в отношении местного жителя, его подозревают в насильственных действиях сексуального характера

По данным следствия, в апреле 22-летний житель поселка Терского в одной из соцсетей переписывался с 11-летней девочкой из Медведевского района Республики Марий Эл.

«Угрожая редактированием ее фотографии со стартовой страницы в фотографию порнографического характера и последующую рассылку ее друзьям, заставлял присылать ему свои фото в обнаженном виде, в ответ присылая свои фотографии аналогичного характера», — сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемого задержали и допросили. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.