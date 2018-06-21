Горный курорт Сочи подарит туристам бесплатный отдых за рубежом

В Сочи всесезонный горный курорт «Горки Город» запустил акцию, которая позволяет туристу, отдохнувшему в Красной Поляне, получить бесплатное проживание за границей

Акция такого масштаба в новинку для южных курортов.

Бронируя проживание в отелях «Горки Город», расположенных на высоте 960 м над уровнем моря, можно бесплатно получить путешествие в Грецию, Турцию, Черногорию, ОАЭ или Китай.

«Мы получили уникальное предложение о сотрудничестве от компании "Марс Тревел". Прямо скажем, такого на туристическом рынке Сочи и Краснодарского края еще не бывало: за отпуск, проведенный в горах Сочи, теперь можно получить фактически второй отпуск. Это не ноу-хау как предложение для бизнеса в целом, но это первая генерация такого плана в туристической сфере», — отметила заместитель генерального директора курорта «Горки Город» Анна Вацовская.

Акция доступна при бронировании пятизвездочных отелей «Горки Отель» и «Горки Отель Сьютс», четырехзвездочной «Долине», а также «Горки Арт». По условиям акции, в период с 18 июня по 30 ноября, в зависимости от количества ночей, туристы получают сертификат на отдых в других странах. В акции участвуют бронирования, совершенные на официальном сайте курорта gorkygorod.ru или на стойке ресепшн отелей-участников.