Приставы Туапсинского района открыли лагерь «Кубань» после устранения нарушений

Оздоровительный лагерь «Кубань» в поселке Новомихайловском Туапсинского района возобновил свою деятельность после закрытия

Как сообщали Юга.ру, причиной закрытия стало нарушение санитарных норм. Лагерь приостановил работу на 60 суток.

Руководство детского лагеря «Кубань» исправило все недочеты и нарушения. Административное наказание досрочно прекращено. Лагерь вновь открыт.

«Жилые корпуса № 1, 4, 5, 6 и 22, а также здания и помещения пищевого блока и медицинской части функционируют в полном объеме, а в нескольких не эксплуатируемых строениях полным ходом идут подготовительные работы», — сообщает пресс-служба УФССП РФ по Краснодарскому краю.