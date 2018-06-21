В Адыгее установили штрафы за осквернение госсимволов республики

В Адыгее депутаты законодательно утвердили инициативу об административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение государственных символов республики

Теперь нарушителей будут штрафовать за нанесение на флаг или герб надписей и рисунков оскорбительного содержания, а также срывание с их места расположения и сжигание.

«Парламентарии утвердили размер штрафа: на граждан — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 7 тыс. до 12 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе Госсовета-Хасэ Республики Адыгея.

Государственную символику Адыгеи утвердили вместе со статусом республики. Закон «О государственном флаге Республики Адыгея» приняли 24 марта 1992 года. Он позволил утвердить государственный флаг республики, представляющий собой прямоугольное полотнище темно-зеленого цвета. На нем изображены 12 золотых звезд и три золотых перекрещенных стрелы, направленные наконечниками вверх. Длина флага составляет 180 см, ширина — 90 см. Герб олицетворяет традиции и культуру республики. Авторами гимна являются народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш и народный артист РСФСР Умар Тхабисимов.