В Абхазии в Черном море два студента спасли девушку, но утонули сами

Под Сухумом двое студентов утонули в море

Очевидцы рассказали, что в Черном море в водоворот попала девушка, но двое друзей ее спасли. После они сами оказались в воронке и не смогли выплыть.

Пресс-секретарь республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям Мизан Ломия рассказал, что тела студентов Абхазского госуниверситета нашли близ устья Келасура, сообщает «Интерфакс».