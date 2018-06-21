В Абхазии в Черном море два студента спасли девушку, но утонули сами
Абхазия Маша Волобуева
Под Сухумом двое студентов утонули в море
Очевидцы рассказали, что в Черном море в водоворот попала девушка, но двое друзей ее спасли. После они сами оказались в воронке и не смогли выплыть.
Пресс-секретарь республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям Мизан Ломия рассказал, что тела студентов Абхазского госуниверситета нашли близ устья Келасура, сообщает «Интерфакс».
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