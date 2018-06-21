В Адыгее в этом году начнут строить пять детских садов

Адыгея

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Адыгея направит 750 млн рублей на возведение пяти детских садов

Их строительство начнется в этом году, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Детские сады появятся в населенных пунктах, где наибольшая потребность в обеспечении детей местами в дошкольных образовательных организациях: в поселках Энем, Яблоновском, Тульском, станицах Ханской и Дондуковской», — сказал глава республики.

Сегодня в очереди состоят более 7 тыс. детей ясельного возраста. Мурат Кумпилов заверил, что в республике примут необходимые меры, чтобы к 2021 году ликвидировать очередь в детские сады для детей в возрасте до трех лет. Ранее был полностью решен вопрос с охватом дошкольным образованием детей от трех до семи лет.

Детские сады Мурат Кумпилов Строительство
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В Адыгее в этом году начнут строить пять детских садов

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