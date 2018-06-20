Бывший исполнительный директор ФК «Анжи» Эльдар Исаев арестован по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы арестовал бывшего исполнительного директора махачкалинского ФК «Анжи» Эльдара Исаева, подозреваемого в крупном мошенничестве

Дело в отношении Исаева возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ, оно расследуется Главным следственным управлением МВД РФ.

Суть обвинения и сумму ущерба в суде не уточнили, однако инкриминируемая Исаеву статья предусматривает наличие ущерба по делу более 1 млн рублей.

По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля, передает «Интерфакс».

Эльдар Исаев работал в «Анжи» в 2017 году. В январе прошлого года он был назначен заместителем генерального директора клуба (тогда им был Сергей Кораблев, покинувший пост в том же месяце), позже фигурировал в новостях как исполнительный директор. В этой же должности он значится на сайте РФПЛ. Сейчас в руководстве клуба он не значится.