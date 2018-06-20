В зоопарке Геленджика родился краснокнижный зубренок

В «Сафари-парке» Геленджика в июне родился зубренок

По словам специалистов, это самец. Все зубры, которые живут в «Сафари-парке», находятся в Племенной книге России и Международной племенной книге. Каждое животное имеет свой номер и чип.

Кличку зубренку еще не придумали. Однако сотрудники зоопарка называют его Мурмелоном. Согласно племенной книге, его имя должно начинаться на букву М.

Его родители живут в «Сафари-парке» около семи лет. Отмечается, что это их третье потомство в парке.

В 2013 году в мире было 5 тыс. 249 особей зубров. Из них 1 тыс. 623 животных жили в неволе, 3 тыс. 626 зубров — в полусвободном и свободном состоянии, сообщает пресс-служба «Сафари-парка».