В зоопарке Геленджика родился краснокнижный зубренок
В «Сафари-парке» Геленджика в июне родился зубренок
По словам специалистов, это самец. Все зубры, которые живут в «Сафари-парке», находятся в Племенной книге России и Международной племенной книге. Каждое животное имеет свой номер и чип.
Кличку зубренку еще не придумали. Однако сотрудники зоопарка называют его Мурмелоном. Согласно племенной книге, его имя должно начинаться на букву М.
Его родители живут в «Сафари-парке» около семи лет. Отмечается, что это их третье потомство в парке.
В 2013 году в мире было 5 тыс. 249 особей зубров. Из них 1 тыс. 623 животных жили в неволе, 3 тыс. 626 зубров — в полусвободном и свободном состоянии, сообщает пресс-служба «Сафари-парка».
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