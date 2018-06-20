На Кубани на фельдшерско-акушерские пункты и детские поликлиники дополнительно выделили 877 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии 20 июня согласовали увеличение финансирования здравоохранения

Объем финансирования этой сферы в этом году увеличили на 877 млн рублей. Министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил, что дополнительные деньги направят на развитие материально-технической базы детских поликлиник, покупку медицинских препаратов, приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных медкомплексов.

«Отрадно было слышать, что у нас последовательно решается вопрос шаговой доступности в первичном звене здравоохранения, который президент обозначил в своем послании Федеральному Собранию. За счет дополнительных денег купят десять модульных фельдшерско-акушерских пункта и три передвижных медицинских комплекса. Это важно, поскольку практически половина населения края — это жители сельской местности», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, за счет перераспределения денег внутри программы планируют отремонтировать 14 медучреждений в городах и районах края. Также собираются сделать капитальный ремонт первого этажа хирургического корпуса Детской краевой клинической больницы, сообщает пресс-служба ЗСК.