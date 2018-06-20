Компания МТС создала мобильный гид по ростовскому зоопарку

Оператор связи МТС и зоопарк Ростова-на-Дону запустили научно-познавательный инновационный проект «Мобильный гид»

С помощью технологии QR-кодов информация об обитателях одного из крупнейших зоопарков России теперь доступна гостям парка.

На территории зоопарка разместили более 80 информационных табличек с QR-кодами. Считав их с помощью смартфона или планшета, жители и гости города смогут ознакомиться с краткой информацией о животном: название, описание, среда обитания, а также история появления в зоопарке и привычки питомца. Все данные представлены на русском и английском языках.

«Сегодня пользователи сотовой связи, особенно младшее поколение, отлично разбираются в гаджетах и мобильных приложениях, используют их в ежедневной жизни. Поэтому для того, чтобы привить им желание знать больше об окружающем мире, мы решили, что нужно использовать понятные им инструменты. Мы взяли на себя всю разработку сайта zoo-mts.ru, в том числе адаптировав его под мобильные гаджеты, чтобы и со смартфона или планшета было легко и удобно читать информацию», — рассказал директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.

Для считывания информации с QR-кода на табличках проекта «Мобильный гид» на смартфоне или планшете пользователя должна быть установлена специальная программа — любой QR-reader. Код отправит на сайт zoo-mts.ru — на страницу того объекта, возле которого находится человек, рассказали в пресс-службе МТС.

В зоопарке Ростова-на-Дону живут более 5 тыс. животных с пяти континентов, в том числе исчезающие виды, а также представители 105 видов, занесенных в Международную Красную книгу. Среди обитателей зоопарка — львы, тигры, волки, жирафы, бегемот, крокодилы, кенгуру, человекообразные обезьяны, ламы, верблюды, азиатские слоны, орланы-белохвосты, степные орлы, журавли и фламинго.