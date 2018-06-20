В России могут повысить минимальные цены на водку и шампанское — «Известия»

Министерство финансов РФ планирует в 2018 году пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, шампанское и коньяк

Кроме того, Минфин может впервые установить минимальные цены на вино и винные напитки, передают «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР).

Сводное аналитическое управление РАР уже занимается предварительным расчетом минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртных напитков. 16 мая начался сбор данных от производителей алкоголя. Соответствующее поручение дал бывший вице-премьер Александр Хлопонин, который раньше курировал алкогольную отрасль.

Росалкогольрегулирование в мае предложило производителям водки, ликеров, коньяка, рома, виски, игристых вин и винных напитков представить данные о размерах затрат на производство литра продукции.

Опросник состоит из 20 пунктов, объединенных в группы: например, «Сырьевые компоненты» (затраты на закупку и доставку сырья, ингредиенты растительного происхождения), «Затраты на производство продукции» (коммунальные услуги, амортизация оборудования, оплата труда), «Затраты на упаковку и маркировку продукции» (стоимость стеклотары и пробки, а также доставка). Кроме того, учитываются акцизы, НДС и прибыль компании.

Как сообщали Юга.ру, в прошлый раз МРЦ на крепкие напитки определяли в 2017 году: водка в рознице должна стоить минимум 205 рублей за 0,5 литра, коньяк — 371 рубль за 0,5 литра. С 2016 года МРЦ шампанского составляет 164 рубля за 0,75 литра.

Ранее минимальная цена на спиртное рассчитывалась на основе себестоимости производства и наценок, которые появляются в рознице и опте. Теперь МРЦ будет устанавливаться по новой методике, которая станет единой для всех напитков. Новая унифицированная формула будет основана на объективных параметрах, благодаря чему можно будет пересматривать минимальные цены раз в год. По прогнозам экспертов, цены пересмотрят в сторону увеличения.

В Правительстве РФ отметили, что прежний порядок определения МРЦ недостаточно объективен — он похож на опрос участников рынка.