«Ростелеком» разыграл 600 билетов на ЧМ-2018

«Ростелеком» разыграл 600 билетов на матчи чемпионата мира среди клиентов в ЮФО и СКФО

Как официальный региональный спонсор «Ростелеком» организовал розыгрыш билетов на все 64 игры, включая полуфиналы и финал. В конкурсе участвовали клиенты оператора и участники программы «Бонус». Среди победителей были представители малого и среднего бизнеса, которые подключили услуги «Ростелекома» во время акции «Быть в плюсе» и успели подать заявку на участие. Подробности розыгрыша и его правила доступны на сайте fifa2018.rt.ru.

Для тех, кто не выиграл билеты, «Ростелеком» подготовил специальные цифровые предложения. Первое — телеканал «Матч! Ультра» от «Газпром-медиа Матч» и «Ростелекома». Вещание началось 13 июня и завершится 15 июля, весь эфир канала посвящен ЧМ. «Матч! Ультра» круглосуточно транслирует матчи, а в перерывах показывает авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале нет рекламы.

Второе — акция «Футболомания». По ней можно подключить высокоскоростной «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте компьютерную игру FIFA 18. Для участия в акции надо до 15 августа оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего интернета» или пакета интернет+ТВ и оплатить авансом три месяца пользования услугами. Во время ЧМ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно дополнение к игре со всеми командами — участницами чемпионата, стадионами и символикой.

Подробности акций, условия подключения можно узнать на сайте компании или по бесплатному телефону 8 (800) 1000-800, сообщает пресс-служба «Ростелекома».