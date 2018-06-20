«ЕвроХим-БМУ» победил в конкурсе «Успех и безопасность — 2017»

Краснодарский край

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Предприятие «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» приняло участие во всероссийском конкурсе на лучшую работу в области условий и охраны труда

Конкурс «Успех и безопасность» проводит Международная ассоциация содействия обеспечению безопасности труда «Эталон» и Министерство труда РФ. Конкурс направлен на снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда работников, активизацию профилактической работы по профессиональной заболеваемости, сообщили в пресс-службе компании.

Одной из задач конкурса является привлечение внимания общественности к решению вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах. Также он предусматривает изучение и распространение передового опыта по организации работ в области охраны труда.

Всего в конкурсе приняли участие 11 тыс. 618 организаций со всей России. По итогам конкурса предприятие «ЕвроХим-БМУ» заняло первое место среди предприятий Белореченского района, четвертое место по Краснодарскому краю и 55-е место по России.

Отмечается, что участие в таких мероприятиях — это возможность продемонстрировать развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, достижения по улучшению условий труда, компетентность специалистов.

Безопасность Белореченский район Конкурсы
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