Игроку ФК «Ростов» и сборной Исландии Сигурдссону на день рождения подарили картину и флешмоб-поздравление

Защитнику сборной Исландии и ФК «Ростов» Рагнару Сигурдссону в Геленджике на день рождения подарили картину, а в Ростове — видеопоздравление с традиционным исландским «боевым кличем»

«Сегодня день рождения Рагнара Сигурдссона, он получил несколько замечательных подарков, в том числе картину Виталия Владимировича Коробейникова. С днем рождения, Рагнар!» — написали в аккаунте сборной Исландии в Instagram.

Виталий Коробейников — краснодарский живописец, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, секретарь Союза художников России по ЮФО.

В Ростове тоже поздравили исландца. В фан-зоне для него записали видеопоздравление. Болельщики исполнили хаку, «звук гейзеров». Это боевой клич, которым исландские болельщики прославились на Евро-2016. Под удары барабанов болельщики вскидывали руки над головой, хлопали в ладоши и кричали «Ху».

Как писали Юга.ру, сборная Исландии базируется в Геленджике на время ЧМ. В первом матче группового турнира команда сыграла вничью с Аргентиной.

Сборная Исландии впервые в истории квалифицировалась в финальную стадию мундиаля. В заявку команды вошли три игрока «Ростова» — Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон.