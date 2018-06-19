В Сочи открылся Дом болельщика ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу в Сочи работает Дом болельщика «Матрешка»

«Сочи стал четвертым по счету городом, открывшим такую площадку как Дом болельщика, после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Это безусловное достижение нашего города. "Матрешка" подготовила для всех гостей интересную культурную программу, там же можно посмотреть матчи на экранах с высоким разрешением», — рассказала Романец.

Он расположен в летнем театре парка имени Фрунзе, сообщила заместитель главы города Сочи Ирина Романец на брифинге в городском пресс-центре 19 июня.

Фестиваль болельщиков ФИФА в Сочи за пять дней уже посетили 120 тыс. человек, в числе которых немало иностранных туристов.

Как сообщали Юга.ру, в первый день фестиваль болельщиков в Сочи посетили 25 тыс. человек.

Площадка фестиваля может вместить одновременно до 10 тыс. человек. Вход на все мероприятия FIFAFanFest, который продлится до 15 июля, бесплатный.

Мундиаль будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе на арене сочинского «Фишта».